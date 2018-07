Cannes/Athen (dpa) - Die Schuldenkrise in Europa bleibt außer Kontrolle. Griechenlands Regierungschef Giorgos Papandreou hat kapituliert und einer Übergangsregierung zugestimmt, um das Finanzchaos zu beenden.

Italiens Premier Silvio Berlusconi fehlte weiter die Kraft, verlorene Kreditwürdigkeit zurückzugewinnen. Zum Auftakt des G20-Gipfels im französischen Cannes halfen Versuche Deutschlands und Frankreichs wenig, Führungsstärke zu demonstrieren. US-Präsident Barack Obama war unzufrieden mit dem Krisenmanagement. Immerhin profitierten die Finanzmärkte von einer unerwarteten Zinssenkung in der Eurozone.

Sinnbild für die derzeitige politische Verfassung Europas ist die Kehrtwende des Griechen Papandreou, der am Montagabend ein Referendum über die internationalen Hilfen angekündigt hatte. Keine 72 Stunden später sagte er es unter dem Druck der Euro-Partner und der eigenen sozialistischen Partei wieder ab.

Die Absage sei die Voraussetzung für Gespräche mit der oppositionellen Nea Dimokratia (ND), eine Übergangsregierung zu bilden, sagte Papandreou, dessen künftige politische Rolle zunächst unklar war.

Der um seine Wiederwahl im nächsten Jahr kämpfende Obama kritisierte in Cannes, dass die europäischen Probleme das globale Wachstum gefährdeten. «Unsere wichtigste Aufgabe in den nächsten zwei Tagen ist es, die Finanzkrise in Europa zu lösen.» Die USA kämpfen weiter mit den Folgen der Krise nach der Pleite der Investmentbank Lehman Brothers 2008: schwache Konjunktur, hohe Arbeitslosenzahl und wenig Hoffnung auf rasche Wende.

Der französische Präsident und Gipfel-Gastgeber Nicolas Sarkozy sagte, Europa sei entschlossen, die Brandherde in Griechenland, Portugal, Irland und Italien zu löschen.

Die Europäische Zentralbank (EZB) unter ihrem neuen Präsidenten Mario Draghi senkte nicht nur den Leitzins im Euro-Raum von 1,5 auf 1,25 Prozent. Draghi sicherte auch zu, dass die EZB weiter Staatsanleihen der Euro-Schuldenstaaten aufkauft. Die letzten Prognosen deuteten auf ein schwächeres Wachstum in Europa und den USA hin. Niedrige Zinsen verbilligen Kredite und können Investitionen und Konsum ankurbeln. Billiges Geld heizt auch die Inflation an.