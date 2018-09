Bremen (dpa) - Nach dem Tod von drei Frühchen in Bremen läuft die Suche nach der Infektionsquelle auf Hochtouren. Auch über mögliche Informationspannen wird spekuliert. Die Frühgeborenen starben zwischen August und Oktober an einem resistenten Keim. Bremens Gesundheitssenatorin Renate Jürgens-Pieper will dem Verdacht einer Info-Panne nachgehen. Noch wichtiger sei aber, «den Keim im Krankenhaus Bremen-Mitte zu finden, ihn zu stoppen und die Versorgung der Frühchen zu sichern», teilte sie mit. Die Staatsanwaltschaft ermittelt wegen des Verdachts der fahrlässigen Tötung.

