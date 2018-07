Bremen (dpa) - Experten des Robert-Koch-Instituts sollen den Tod von drei Frühchen in Bremen binnen vier Wochen untersuchen. Bis Ende November solle ihr Bericht vorliegen, sagte Gesundheitssenatorin Renate Jürgens-Pieper. Dann werde sich die Bürgerschaft in einer Sonderdeputation damit befassen. Die Neugeborenen hatten sich im Klinikum Bremen-Mitte mit einem Keim infiziert und waren gestorben. Auch andere Babys hatten sich angesteckt. Was die Infektionswelle ausgelöst hat, ist noch unklar.

