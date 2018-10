Inhalt Seite 1 — Staatsanwaltschaft ermittelt nach Säuglingstod Seite 2 Auf einer Seite lesen

Bremen (dpa) - Nach dem Tod von drei Frühchen in Bremen wegen eines resistenten Keims will die Gesundheitssenatorin mögliche Pannen bei der Information aufklären.

Wichtiger sei aber, «den Keim im Krankenhaus Bremen-Mitte zu finden, ihn zu stoppen und die Versorgung der Frühchen zu sichern», sagte Renate Jürgens-Pieper (SPD) am Donnerstag. «Zweite Priorität hat die Aufklärung, wer wann und wo etwas weitergegeben hat.»

Die ersten Infektionen bei den frühgeborenen Babys mit einem Gewicht von weniger als 1000 Gramm traten Ende Juli auf. Das erste Frühgeborene starb im August, die beiden anderen im Oktober. Erst am Mittwoch wurden die Fälle öffentlich gemacht. Jürgens-Pieper hatte am Mittwochabend in der Bremer Gesundheitsdeputation, einem Ausschuss mit Abgeordneten, Behördenvertretern und Bürgern, die Klinikleitung kritisiert. «Das hat noch Konsequenzen anderer Art», zitierte sie am Donnerstag der «Weser-Kurier». «Spätestens im Oktober nach Wiederausbruch hätte man mich und die Deputation informieren müssen.»

Der Chef des Klinikverbundes Gesundheit Nord, Diethelm Hansen, hatte zeitgleich zur Sitzung der Deputation beteuert, sein Haus habe alles getan, um die Todesfälle aufzuklären. Die Behörden seien frühzeitig eingebunden worden.

Die Sprecherin des Klinikverbunds, Karen Matiszick, bekräftigte dies. «Wir bleiben dabei, dass wir das Gesundheitsamt frühzeitig informiert haben.» Das bestätigte auch die Sprecherin der Senatorin, Karla Götz. Ob es innerhalb der Behörde eine Panne gab, werde jetzt geklärt.

Auch die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft gehen weiter. «Wir prüfen, ob Mitarbeiter die Ursache für die Infektionen sein könnten», sagte Staatsanwalt Uwe Picard. Was die Infektionswelle ausgelöst hat, ist noch unklar. Experten vom Robert Koch-Institut nehmen die Frühchenstation der Frauenklinik nun genau unter die Lupe. Am Mittwoch gaben die Gesundheitsbehörde und die Klinikleitung die Vorfälle bekannt - fast drei Monate nach dem Tod des ersten Babys. Es starb bereits Anfang August.

Nach Angaben der Klinikleitung wurden daraufhin medizinische Geräte und Räume gründlich gereinigt und desinfiziert. Kurze Zeit schien es, als sei die Infektionswelle eingedämmt. Doch im Oktober starben zwei weitere Frühchen. Bei 15 Säuglingen konnte der Erregertyp nachgewiesen werden, sieben davon erkrankten schwer. Die Station darf nun keine neuen Patienten mehr aufnehmen.