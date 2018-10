Straßburg (dpa) - Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte entscheidet heute über die in Österreich geltenden Verbote von Samen- und Eizellenspenden für die künstliche Befruchtung. In erster Instanz hatten die Straßburger Richter im vergangenen Jahr festgestellt, dass das gegen das Menschenrecht auf Achtung des Familienlebens verstoße. Die Regierung in Wien hatte dagegen Berufung eingelegt. Die Entscheidung könnte mittelbar auch Auswirkungen auf die Lage in Deutschland haben. Hier sind Eizellenspenden verboten, Samenspenden hingegen erlaubt.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.