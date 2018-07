Düsseldorf (dpa) - Die Verschuldung der Deutschen hat sich in den vergangenen zwölf Monaten leicht entspannt. 9,38 Prozent der Erwachsenen seien zum Stichtag 1. Oktober 2011 überschuldet gewesen - nach 9,5 Prozent ein Jahr zuvor, berichtet die Auskunftei Creditreform in Düsseldorf. Die Situation habe sich wegen der guten Konjunktur- und Arbeitsmarktentwicklung verbessert, dennoch seien 6,41 Millionen Bundesbürger überschuldet. Besorgniserregend sei die Zunahme der Jugend- und der Altersarmut in Deutschland.

