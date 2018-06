Frankfurt/Main (dpa) - Vor dem mit Spannung erwarteten US-Arbeitsmarktbericht und der Vertrauensfrage in Griechenland hat sich der Dax in Warteposition begeben. Nach dem Anstieg um mehr als 6 Prozent in zwei Handelstagen lag der deutsche Leitindex am Mittag mit 0,05 Prozent bei 6136 Punkten nur knapp im Plus.

Zuvor hatte er sich in einer vergleichsweise engen Spanne zwischen moderaten Gewinnen und Verlusten bewegt. Der MDax stieg etwas deutlicher um 0,89 Prozent auf 9217 Punkte, der TecDax kletterte dank fester Solarwerte um 1,19 Prozent nach oben auf 708 Punkte.

«Zum Wochenausklang stehen vor allem die am Nachmittag anstehenden US-Arbeitsmarktdaten sowie die Vertrauensfrage des griechischen Ministerpräsidenten Giorgos Papandreou im Blickfeld der Anleger», sagte Marktanalyst Gregor Kuhn von IG Markets.

Aktien aus dem Bankensektor legten europaweit zu, wie der Teilindex Stoxx 600 Banks zeigte. Commerzbank-Titel schlossen sich diesem Trend aber nach Zahlen nicht an. Wegen eines überraschend hohen Quartalsverlusts und kassierten Prognosen büßten die Aktien am Dax-Ende 3,54 Prozent ein. Um 2,39 Prozent nach oben ging es dagegen für die Aktien von HeidelbergCement. Sie stiegen im Kielwasser positiv aufgenommener Zahlen des französischen Konkurrenten Lafarge.