Frankfurt/Main (dpa) - Das Griechenland-Desaster drückt die Commerzbank tief in die roten Zahlen. Wegen neuer hoher Abschreibungen auf Staatsanleihen aus Athen rutschte das zweitgrößte deutsche Geldhaus im dritten Quartal sogar tiefer ins Minus als erwartet.

Bank-Chef Martin Blessing muss auch deshalb seine Prognosen zurücknehmen. Hinzu kommen Probleme im Kerngeschäft der teilverstaatlichten Bank. Wann sie ihre verbliebenen Staatshilfen zurückzahlen kann, ist ungewiss.

Als Krisenreaktion stoppt die Bank das Neugeschäft bei der Problemtochter Eurohypo, die wegen der erhaltenen Staatshilfen in den kommenden Jahren verkauft werden muss. Blessing will so die Risiken verringern. Doch das reicht nicht aus, um die in der vergangenen Woche neu beschlossenen härteren Kapitalvorschriften für große europäische Banken zu erfüllen.

Blessing will deshalb den Abbau von Geschäftsteilen beschleunigen, die nicht zum Kerngeschäft gehören. Die profitablen Töchter Comdirect und die polnische BRE Bank immerhin haben die Garantie, im Konzern zu bleiben. Zuletzt war darüber spekuliert worden, dass sich die Bank von den beiden trennen könnte, um schnell an Cash zu kommen.

Unter dem Strich stand im dritten Quartal ein Verlust von 687 Millionen Euro. Das war mehr als von Analysten befürchtet. Vor einem Jahr hatte die zweitgrößte deutsche Bank in diesem Zeitraum noch 113 Millionen Euro verdient.

Die von der Schuldenkrise ausgelösten Marktturbulenzen setzten anders als zuvor auch dem Kerngeschäft zu. Vor allem im Investmentbanking musste die Commerzbank Federn lassen, blieb aber im Unterschied zu vielen Konkurrenten knapp in den schwarzen Zahlen.

Die in der Krise vom Steuerzahler mit Milliarden gerettete Bank korrigierte den Wert ihrer griechischen Staatsanleihen um weitere 798 Millionen Euro nach unten. Bereits im zweiten Quartal hatte das Institut ein Viertel des Wertes abgeschrieben und dafür eine Belastung von 760 Millionen Euro verbucht. Grund für die neue Abwertung ist die Ankündigung der Finanzbranche beim jüngsten Euro-Gipfel, freiwillig bei einem 50-prozentigen Schuldenschnitt für Griechenland mitzumachen.