London (dpa) - Die teilverstaatlichte britische Großbank Royal Bank of Scotland (RBS) hat im dritten Quartal einen Gewinn von 2 Milliarden Pfund (2,3 Mrd Euro) eingefahren. Dies teilte die Bank in London mit. Im Vorjahreszeitraum hatte noch ein Verlust von 1,6 Milliarden Pfund zu Buche gestanden.

Für die ersten neun Monaten 2011 betrug der Vorsteuergewinn wegen Verlusten in den Vorquartalen rund 1,2 Milliarden Euro. Die Bank, die nach einer spektakulären Rettungsaktion im Jahr 2008 zu mehr als 80 Prozent dem britischen Staat gehört, gab ihre harte Kernkapitalquote am Freitag mit 11,3 Prozent an.

«Die Ergebnisse im dritten Quartal zeigen die größere Stärke und verbesserte Abwehrkraft, die wir seit 2008 aufgebaut haben», sagte RBS-Vorstandschef Stephen Hester. «Sie unterstreichen aber auch den externen Druck, der auf den Banken und den Volkswirtschaften allgemein lastet, und der den Weg der Erholung länger und holpriger als erhofft macht.»

