Sydney (dpa) - In Rekordzeit um Australien: Ein 35-jähriger Radfahrer aus Brisbane hat seinen Kontinent so schnell umrundet, wie keiner vor ihm. Der 35-jährige Dave Alley war 37 Tage, 20 Stunden und 45 Minuten unterwegs, wie australische Medien berichteten. Damit brach er die bisherige Bestzeit von 41 Tagen. Im Schnitt radelte der Polizist pro Tag 377 Kilometer - die Etappen der Tour de France sind nur etwa halb so lang. Einmal sei er 24 Stunden am Stück geradelt und habe 506 Kilometer hinter sich gebracht, so der Radfahrer.

