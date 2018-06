Hamburg (dpa) - Greenpeace-Aktivisten wollen morgen in Hamburg und 45 weiteren Städten gegen den nächsten Castortransport nach Gorleben protestieren. Die Aktivisten planten, unter anderem in Hamburg, Köln und Tübingen ein «X» zum Leuchten zu bringen, teilte die Organisation mit. Vor dem Kölner Dom werde das Symbol in den Himmel projiziert. Mit dieser Aktion fordert Greenpeace den Ausstieg aus dem geplanten Atommüll-Endlager in Gorleben. Am 24. November soll ein Transport von elf Castorbehältern aus der französischen Wiederaufbereitungsanlage La Hague ins niedersächsische Wendland starten.

