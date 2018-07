Inhalt Seite 1 — Athen-Krise bestimmt wohl auch zweiten G20-Tag Seite 2 Auf einer Seite lesen

Cannes/Athen (dpa) - Die führenden Industriestaaten der Welt (G20) kommen heute in Cannes zum zweiten und letzten Tag ihrer Beratungen zusammen. In den Gesprächen soll es um die Themen Klima und Energie gehen.

Außerdem stehen auf dem Programm der Kampf gegen grenzüberschreitende Steuerflucht, die Regulierung der Finanzmärkte, Bekämpfung der Korruption und explodierende Preise von Nahrungsmitteln.

Es ist allerdings zu erwarten, dass die Schulden- und Griechenlandkrise auch den zweiten Tag des Gipfels sehr stark überlagert. Bereits am ersten Tag war das Treffen in Südfrankreich von den Unsicherheiten in der Euro-Zone und der Situation in Griechenland bestimmt worden.

Ein Referendum, in dem Ministerpräsident Giorgos Papandreou das Volk über das letzte Hilfspaket abstimmen lassen wollte, wurde abgesagt. Heute stellt sich Papandreou im Athener Parlament einer Vertrauensabstimmung. Der Ausgang ist ungewiss.

Bundeskanzlerin Angela Merkel machte noch einmal klar, dass Griechenland in der Pflicht stehe. «Für uns zählen Taten, nichts anderes», sagte Merkel. Das Land müsse die Reform- und Spar-Beschlüsse des EU-Gipfels vom 27. Oktober umsetzen.

Am ersten Tag ihrer Beratungen stritten die G20-Staaten weiter über Maßnahmen gegen gefährliche Spekulationsgeschäfte. Nach Entwürfen für die Abschlusserklärung des Gipfels scheiterte der französische Präsident Nicolas Sarkozy mit der Einführung einer globalen Bankenabgabe auf Finanzgeschäfte. Als einer der größten Gegner einer Finanztransaktionssteuer gelten die USA. Sie halten eine Bankengebühr auf die Verbindlichkeiten der größten Geldhäuser für die bessere Lösung, um die Finanzindustrie an den Belastungen durch die Krise zu beteiligen.

Auch bei den angestrebten Reformen des Weltwährungssystems zeichnete sich keine rasche Lösung ab. Offensichtlich Einigkeit herrschte, Schattenbanken unter Aufsicht zu stellen. Die G20 verpflichtet sich laut dem Entwurf, der der Nachrichtenagentur dpa vorlag, «die Regulierung und Aufsicht» zu stärken.