Cannes (dpa) - Fortschritt millimeterweise und kein Ende der Euro-Krise in Sicht: Auch der G20-Gipfel in Cannes schaffte keinen Durchbruch.

Zwar werden Italiens Finanzgebaren unter verschärfte Überwachung gestellt, der Internationale Währungsfonds (IWF) immer mehr als Finanzfeuerwehr eingesetzt. Auch die weltweit größten Banken müssen künftig ihre Geschäfte sicherer machen. Doch unter der Hand lassen Gipfelteilnehmer keinen Zweifel: Der Weg aus der Euro-Krise ist noch sehr lang.

«Es war gut, dass die G20 gerade in diesen Tagen zusammenkamen», sagte Bundeskanzlerin Angela Merkel zum Abschluss des zweitägigen Treffens am Freitag. Alle Teilnehmer seien sich ihrer Verantwortung für weltweites Wachstums und Beschäftigung bewusst.

Die führenden Industriestaaten der Welt (G20) einigten sich darauf, dass internationale Mega-Banken - sogenannte systemrelevante Banken - so umgebaut werden sollen, dass Steuerzahler nicht mehr für Verluste aufkommen müssten, sagte Merkel. Zu den 29 weltweit betroffenen Finanzinstituten, die ihr Kapital stärken müssen, gehörten auch Deutsche Bank und die Commerzbank.

Italiens Regierungschef Silvio Berlusconi willigte in Cannes ein, sein Reform- und Sparprogramm auch vom IWF überwachen zu lassen - kein leichter Schritt für ein stolzes Land. Mit dem IWF-Einsatz in Rom solle mehr Vertrauen an den Märkten geschaffen und die Finanzierung der Schuldenlast erleichtert werden.

Bisher hatte nur die EU-Kommission den Auftrag, die italienischen Reformschritte zu kontrollieren. Der IWF gilt aber als wesentlich erfahrener und genießt an den Märkten hohes Vertrauen. Italien steht wegen seiner hohen Gesamt-Schuldenlast von 120 Prozent der Wirtschaftsleistung unter dem Druck der Märkte.

EU-Kommissionspräsident Manuel Jose Barroso sagte, ein Gremium der Kommission werde bereits nächste Woche nach Rom reisen.