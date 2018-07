Inhalt Seite 1 — G20-Gipfel nimmt sich Italien vor Seite 2 Auf einer Seite lesen

Cannes (dpa) - Italien unter verschärfter Überwachung und die Finanzfeuerwehr IWF im Dauereinsatz: Beim G20-Gipfel in Cannes dreht sich auch am letzten Tag fast alles um die europäische Schuldenkrise.

Italiens Ministerpräsident Silvio Berlusconi willigte nach Angaben aus Regierungskreisen ein, sein Reform- und Sparprogramm auch vom IWF überwachen zu lassen. Der IWF wird zudem kurzfristige Liquiditätskredite ausgeben, um Länder vorbeugend vor der Ansteckung durch Finanzkrisen schützen. Das erfuhr die Deutsche Presse-Agentur dpa in Cannes am Freitag aus Verhandlungskreisen.

Die Entscheidung über die Beobachtung Italiens war am späten Donnerstagabend bei einem erneuten Krisentreffen am Rande des G20-Gipfels getroffen worden. Beteiligt an den Gesprächen waren Bundeskanzlerin Angela Merkel auch US-Präsident Barack Obama und sein Finanzminister Timothy Geithner.

Mit dem IWF-Einsatz in Rom solle mehr Vertrauen an den Märkten geschaffen und die Finanzierung der Schuldenlast erleichtert werden, hieß es. Bislang hatte nur die EU-Kommission den Auftrag, die italienischen Reformschritte zu überwachen. Der IWF gilt allerdings als wesentlich erfahrener und genießt an den Märkten ein hohes Vertrauen.

Italien steht wegen seiner hohen Gesamt-Schuldenlast von 120 Prozent der Wirtschaftsleistung sowie eines geringen Wirtschaftswachstums unter starkem Druck der Märkte. Im Gegensatz zu anderen Krisenländern ist der Staat aber überwiegend bei inländischen Geldgebern verschuldet. Zudem gilt die Wirtschaft grundsätzlich als solide.

Die neue geplante Liquiditätslinie des IWF soll nach Informationen der «Frankfurter Allgemeinen Zeitung» (Freitag) auch in Ländern des Euroraums Anwendung finden. Regierungen sollen nach dem Plan bis zu 500 Prozent ihres Kapitalanteils am Währungsfonds ziehen können.

Für Italien könnte sich das auf rund 45 Milliarden Euro belaufen, für Spanien auf bis zu 23 Milliarden Euro. Die Liquiditätskredite würden für sechs Monate vergeben und könnten einmal verlängert werden. Zugangsberechtigt zu den Liquiditätskrediten sollen nur Länder sein, die bis auf wenige Schwächen eine gute Wirtschaftspolitik und solide Fundamentaldaten.