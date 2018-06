Athen (dpa) - Dramatisches Tauziehen um die Macht in Athen: Am späten Abend will sich Ministerpräsident Giorgos Papandreou nach bisherigen Plänen einer Vertrauensabstimmung im Parlament stellen. Eine Übergangsregierung aber scheint immer näher zu rücken. Sie soll die Voraussetzungen für die neuen, milliardenschweren Hilfspakete auf den Weg bringen und das Vertrauen der internationalen Geldgeber zurückgewinnen. Papandreou hatte gestern nach massivem Druck seinen Plan über das umstrittene Referendum zum Hilfspaket zurückgezogen.

