Inhalt Seite 1 — Papandreou feilscht um den Weg aus der Krise Seite 2 Seite 3 Auf einer Seite lesen

Athen (dpa) - Dramatisches Tauziehen um die Macht in Athen: Für Griechenlands Ministerpräsident Papandreou geht es ums politische Überleben. Mit der Opposition feilscht er um den Weg aus der Krise.

Am späten Freitagabend will sich Ministerpräsident Giorgos Papandreou nach bisherigen Plänen einer Vertrauensabstimmung im Parlament stellen. Eine Übergangsregierung aber scheint immer näher zu rücken. Sie soll die Voraussetzungen für die neuen, milliardenschweren Hilfspakete auf den Weg bringen und das Vertrauen der internationalen Geldgeber zurückgewinnen.

Papandreou hatte am Donnerstag nach massivem Druck vor allem aus Deutschland und Frankreich seinen Plan über das umstrittene Referendum zum Hilfspaket zurückgezogen. Seitdem überschlagen sich die Ereignisse in Athen.

Der Druck auf den umstrittenen Regierungschef stieg am Freitag weiter. Die Opposition fordert seinen Rücktritt als Voraussetzung für Verhandlungen über eine Übergangsregierung. Auch immer mehr Funktionäre seiner eigenen sozialistischen Partei drängten Papandreou dazu, schnell mit den Konservativen zu verhandeln.

Der Regierungschef hatte unter bestimmten Umständen seine Bereitschaft zum Rückzug signalisiert. «Ich klebe nicht an irgendeinem Stuhl», sagte er am Donnerstagabend im Parlament. «Ich will nicht unbedingt wieder gewählt werden.» Papandreou warf dem Chef der konservativen Opposition Nea Dimokratia (ND), Antonis Samaras, aber vor, Forderungen zu stellen, die nicht sofort umsetzbar seien. Das Land könne nicht so einfach auf Anhieb ohne Regierung bleiben.

Hinter den Kulissen laufen offenbar hektische Verhandlungen. Papandreou und Samaras feilschten derzeit um den richtigen Weg aus der Krise, hieß es in einem Radiokommentar. «Gefährliche Akrobatik», titelte die konservative Athener Zeitung «Kathimerini».

Der Höhepunkt des Polit-Thrillers wird in der Nacht zum Samstag erwartet. Nach den bisherigen Plänen soll gegen 18.00 Uhr (17.00 MEZ) im Parlament zunächst die Debatte über die Vertrauensabstimmung beginnen. Als letzter Redner, voraussichtlich kurz vor Mitternacht Athener Zeit (23.00 MEZ), soll Papandreou selbst sprechen. Danach soll das Votum beginnen. Papandreous Regierung benötigt bei dieser Abstimmung mindestens 151 Stimmen im 300-köpfigen Parlament, diese Mehrheit ist aber höchst unsicher.