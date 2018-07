München (dpa) - Bundestrainer Joachim Löw verzichtet in den Fußball-Länderspielen zum Jahresabschluss auf Kapitän Philipp Lahm.

Dem Vielspieler vom FC Bayern München wolle er in den Testspielen am kommenden Freitag in Kiew gegen EM-Gastgeber Ukraine und vier Tage später in Hamburg gegen die Niederlande eine Pause gönnen, begründete Löw seine Entscheidung. Zudem fehlt von den Stammkräften der verletzte Vizekapitän Bastian Schweinsteiger.

Auch Torhüter Manuel Neuer wird lediglich bei der Partie gegen Vize-Weltmeister Niederlande zum dann 24-köpfigen DFB-Aufgebot gehören und auch spielen. Gegen die Ukraine sollen dagegen der Bremer Tim Wiese und Neuling Ron-Robert Zieler von Hannover 96 eine Chance erhalten. «Wir wollen ein erfolgreiches Jahr positiv abschließen», kündigte Löw an. Mit dem Mannschaftsrat um Kapitän Lahm hat sich der Deutsche Fußball-Bund auch schon auf eine Rekordprämie von 300 000 Euro pro Spieler im Falle eines Titelgewinns bei der EM 2012 geeinigt.