Berlin (dpa) - Patienten an 23 Unikliniken zwischen Ostsee und Bodensee müssen sich von diesem Montag an auf Streiks einstellen. Doch in letzter Minute haben sich Ärzte und Länder noch zu einem Einigungsversuch durchgerungen - Ausgang offen. Die Verhandlungsführer der Ärztegewerkschaft Marburger Bund und der Tarifgemeinschaft deutscher Länder nahmen heute in Berlin die abgebrochenen Verhandlungen wieder auf. Die Ärztegewerkschaft fordert tarifliche Verbesserungen für die 20 000 Ärzte an Unikliniken im Gesamtvolumen von 6,3 Prozent.

