Inhalt Seite 1 — Alice im Wunderland der Kunst Seite 2 Auf einer Seite lesen

Liverpool (dpa) - Eines Tages fällt die kleine Alice in ein Loch. Eigentlich war sie nur einem sprechenden Kaninchen hinterher gejagt. Plötzlich aber ist sie in einem Land voller Farben, seltsamer Wesen, alles ist verdreht und irgendwie surreal, unheimlich und fantastisch gleichzeitig.

Selbst wer Lewis Carrolls Geschichte von «Alice im Wunderland» nie gelesen hat, der hat doch Bilder dazu im Kopf. Und genau diese Bildgewalt der Geschichte ist es, die seit mehr als 150 Jahren Künstler aller Disziplinen inspiriert - ob Malerei, Skulptur, Theater, Film, Video oder Musik. Eine nach Angaben der Macher in ihrer Art bisher einzigartige Schau in der Tate Liverpool gibt bis zum 29. Januar einen Einblick, wie Alice im Land der Kunst landete und was sie dort über die Jahre so alles anstellte. Vom 20. Juni an kommt die Ausstellung auch in die Kunsthalle Hamburg.

«Alice hat sich ins kollektive Gedächtnis eingebrannt», sagt Kurator Christoph Schulz. Ein Grund dafür dürften wohl auch die Bilder von ihr sein. Denn die Darstellungen von Alice und ihren seltsamen Freunden entwickelten schon früh ein Eigenleben.

Los ging es schon mit Carroll selber. Eigentlich hieß er Charles Dogdson und war Mathematik-Dozent und Diakon in Oxford. 1862 war er auf einer Bootstour mit den drei Schwestern Liddell unterwegs, als die Kinder ihn um eine Geschichte baten. Als sie erzählt war, bettelte die kleine Alice, er solle sie doch aufschreiben. Sie wurde selber zur Hauptfigur der bis heute weltberühmten Erzählung. 1865 erschien die erste gedruckte Auflage.

Das Buch über die Abenteuer von Alice, die im Wunderland das sprechende Kaninchen wiederfindet, einen verrückten Hutmacher kennenlernt und jede Menge Abenteuer erlebt, war bereits im viktorianischen England ein Riesenerfolg. Es beeinflusste Illustratoren, Theatermacher und sogar die damalige Werbeindustrie, die mit Alice-Motiven geschmückte Teedosen herausbrachte.

Deutsch ist eine der ersten Sprachen, in die der Bestseller übersetzt wurde. Die Ausstellung zeigt unter anderem die ungeheure Vielfalt an Buchillustrationen, die Alice über die Jahrzehnte bis heute bekommen hat.

Ab etwa 1930 entstand eine Bewegung, die wie geschaffen für Alice war. «Die ersten Künstler, die von dem Buch wieder fasziniert waren, waren die Surrealisten», sagt Gavin Delahunty, Ausstellungschef der Tate Liverpool - eine Zweigstelle der renommierten Museumsgruppe, zu der auch die Tate und die Tate Modern in London gehören. Auch Salvador Dalí ließ sich davon inspirieren. Zu sehen sind auch Werke von Max Ernst und René Magritte.