G20-Gipfel - Euro-Krise längst nicht gebannt

Cannes (dpa) - Italiens Finanzgebaren wird unter verschärfte Überwachung gestellt, der Internationale Währungsfonds (IWF) immer mehr als Finanzfeuerwehr eingesetzt. Auch die weltweit größten Banken müssen künftig ihre Geschäfte sicherer machen. Die führenden Industriestaaten der Welt (G20) einigten sich auf dem Gipfel in Cannes auch darauf, dass internationale Mega-Banken - sogenannte systemrelevante Banken - so umgebaut werden sollen, dass Steuerzahler nicht mehr für Verluste aufkommen müssten, sagte Merkel. Zu den 29 weltweit betroffenen Finanzinstituten, die ihr Kapital stärken müssen, gehörten auch Deutsche Bank und die Commerzbank.

Venizelos: Regierung will breite Kooperation mit Opposition

Athen (dpa) - Der griechische Finanzminister Evangelos Venizelos hat seinem deutschen Amtskollegen Wolfgang Schäuble versichert, die Regierung wolle eine möglichst breite Kooperation mit der Opposition erreichen. Zudem bekräftigte Venizelos am Freitag, das Referendum zum internationalen Hilfspaket sei «vom Tisch». Venizelos habe außerdem mit dem Vorsitzenden der Eurogruppe, Jean-Claude Juncker, und EU-Währungskommissar Olli Rehn telefoniert, hieß es. Am Abend ist in Athen eine Vertrauensabstimmung im Parlament geplant, dort geht es um die politische Zukunft von Ministerpräsident Giorgos Papandreou.

Deutsche Industrie mit starkem Auftragsminus

Berlin (dpa) - Die deutsche Industrie hat im September einen starken Auftragsrückgang hinnehmen müssen. Im Monatsvergleich seien die Order um 4,3 Prozent gesunken, teilte das Wirtschaftsministerium am Freitag in Berlin mit. Von dpa-AFX befragte Experten hatten mit einem wesentlich geringeren Minus um 0,4 Prozent gerechnet. Schon im Vormonat war der Auftragsrückgang mit 1,4 Prozent recht deutlich ausgefallen. Im Jahresvergleich stiegen die Aufträge im September nur noch um 2,4 Prozent, nach plus 4,0 Prozent im Vormonat.

Griechenland-Krise trifft die Commerzbank mit Wucht