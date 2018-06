Berlin (dpa) - Der SPD-Vorsitzende Sigmar Gabriel will den DGB-Vorsitzenden Michael Sommer in den neuen Parteivorstand berufen. Der Sozialdemokrat Sommer solle ein Vorstandsmitglied ohne Stimmrecht werden, berichtet die «Süddeutsche Zeitung». Der Vorstand wird auf dem Bundesparteitag im Dezember neu gewählt. Gabriel bemüht sich seit längerem um eine Entspannung des lange gestörten Verhältnisses zu den Gewerkschaften. Er wolle diese personelle Verzahnung mit ihnen zu einer Dauereinrichtung machen, heißt es. Auch jeder künftige DGB-Chef solle in den Bundesvorstand berufen werden, wenn er SPD-Mitglied sei.

