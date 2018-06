Koblenz (dpa) - Der frühere Modern-Talking-Sänger Thomas Anders muss bestimmte Kritik an seiner Ex-Frau Nora künftig unterlassen. Das Landgericht Koblenz verbot dem Musiker am Freitag einige Aussagen aus seiner Autobiografie «100 Prozent Anders».

Die Richter gaben damit einem Antrag auf einstweilige Verfügung seiner früheren Ehefrau statt. Wenn er die Äußerungen dennoch wiederholt, droht ihm ein Ordnungsgeld in Höhe von 100 000 Euro. In dem Buch wirft Anders seiner Ex-Frau unter anderem Verschwendungssucht vor.

«Wir sind von einigen Ausnahmen abgesehen der Auffassung, dass der Anspruch auf Unterlassung begründet ist», sagte Graefen. Zu den Ausnahmen gehören Aussagen über die Eifersucht von Nora Balling. Diese sei in den Medien bereits ausführlich thematisiert worden. Graefen betonte zudem, dass es sich um ein Versäumnisurteil handelt, da Thomas Anders nicht vor Gericht erschienen war.

«Die Entscheidung ist wirksam, aber noch nicht rechtskräftig», erklärte die stellvertretende Medienreferentin des Landgerichts, Ingrid Metzger. Die Gegenseite könne Einspruch einlegen. Falls Anders gegen das Urteil verstößt, müsste dies gegebenenfalls in einem weiteren Prozess festgestellt werden.

Während Nora - die 14 Jahre mit Thomas Anders verheiratet war - zu der Verhandlung erschien, fehlte der Sänger. Dabei hatte das Gericht das Erscheinen beider Beteiligten angeordnet. Anders hatte nach Angaben des Gerichts über seinen Anwalt schriftlich mitteilen lassen, dass er nicht erscheinen könne. Anders Anwalt stellte zudem einen Befangenheitsantrag gegen sämtliche Kammermitglieder und rügte, dass die Verhandlung öffentlich abgehalten wurde.

Das Gericht entschied sich dennoch dafür, die Sache bereits am Freitag zu entscheiden. Mit Blick auf anstehende Lesungen drohten der Klagenden im Falle einer Verschiebung «wesentliche Nachteile», sagte Landgerichtspräsident Hans-Josef Graefen. Hinzu komme, dass bei einem einstweiligen Verfügungsverfahren beschleunigt zu verfahren sei. Eine Signierstunde mit Thomas Anders war am Freitagnachmittag in einer Buchhandlung in Dortmund geplant. Graefen verteidigte zudem die öffentliche Verhandlung in dem Fall: «Wir sind der Auffassung, dass es sich nicht um eine Familiensache handelt.»

Nora Balling hatte sich auf eine Verschwiegenheitsvereinbarung berufen, die sie und Anders bei der Scheidung getroffen hatten. Diese Vereinbarung hält das Gericht für rechtswirksam. Dass die Gegenseite sie für sittenwidrig erachte, sei nicht nachzuvollziehen, sagte Grafen. Die Verschwiegenheitsvereinbarung sieht nach Angaben des Gerichts vor, dass bei einem Verstoß eine Strafe von 200 000 Mark gezahlt werden muss. Daran habe sich das Gericht bei der Festsetzung des Ordnungsgeldes von 100 000 Euro orientiert, sagte Graefen.