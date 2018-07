Inhalt Seite 1 — 40 Milliarden Steuerplus in diesem Jahr Seite 2 Auf einer Seite lesen

Berlin (dpa) - Die Steuereinnahmen des Staates sprudeln in den kommenden Jahren deutlich stärker als bisher angenommen. Trotzdem dämpfte Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) Hoffnungen auf zusätzliche Entlastungen.

Bund, Länder und Gemeinden können bis 2015 mit 39,5 Milliarden Euro mehr Steuern rechnen als noch im Mai prognostiziert, wie das Bundesfinanzministerium am Freitag mitteilte. Die Opposition warnte Schwarz-Gelb vor «populistischen Steuersenkungsfantasien».

Im laufenden Jahr liegt die Einnahme-Prognose gegenüber der Mai-Schätzung um 16,2 Milliarden Euro höher. Insgesamt nimmt der Staat 2011 demnach 571,2 Milliarden ein - 40,6 Milliarden mehr als 2010. Der Bund, der im laufenden Jahr mit 9,3 Milliarden Euro mehr rechnen kann als im Mai veranschlagt, will vor allem die Neuverschuldung auf etwa 25 Milliarden Euro halbieren.

Der Parlamentarische Staatssekretär im Finanzministerium, Steffen Kampeter (CDU), sagte: «Wir werden in diesem Jahr etwa das Steueraufkommen vor Krisenbeginn erreichen.» Schäuble warnte am Rande des G20-Gipfels in Cannes: «Der Spielraum ist eher gering.» Von den für den Bund 2012 erwarteten Mehreinnahmen von 2,7 Milliarden Euro gegenüber der Mai-Schätzung seien bereits 2 Milliarden verplant.

Die jetzt vorgelegten Zahlen der Schätzer, die von Mittwoch bis Freitag in Halle tagten, seien nicht so «furchtbar überraschend», sagte Schäuble. Die Steuereinnahmen legten zwar dank des guten Wirtschaftswachstums 2011 wesentlich stärker zu. Aber schon 2012 werde sich der Zuwachs verlangsamen.

Die Bundesregierung geht in diesem Jahr von einem Wachstum des Bruttoinlandsproduktes von knapp drei Prozent aus. Im kommenden Jahr liegen die Wachstumserwartungen nur noch bei 1,0 Prozent. Für 2012 erwarten die Schätzer gesamtstaatlich nun 7,4 Milliarden mehr an Steuern als noch im Mai geschätzt.

In einer Mitteilung des Finanzministeriums heißt es: «Über die Beseitigung der kalten Progression hinaus gibt es haushalterisch keine Spielräume.» Deutschland werde Schuldenbremse und europäischen Stabilitäts- und Wachstumspakt einhalten «und so Stabilitätsanker und Wachstumslokomotive in Europa bleiben».