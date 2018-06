Peking (dpa) - Bei einem Grubenunglück in Zentralchina sind vier Bergarbeiter getötet und 57 weitere verschüttet worden. Das Unglück passierte gestern Abend, berichtet die Nachrichtenagentur Xinhua. Zu dem Zeitpunkt seien 75 Bergarbeiter unter Tage gewesen. Die Rettungsarbeiten sind angelaufen. Kurz vor dem Bergschlag, bei dem Spannungen im Gestein schlagartig abgebaut werden, gab es in der Gegend ein leichtes Erdbeben. Betroffen sei ein 780 Meter tiefer Schacht des Bergwerks, der jetzt in einer Tiefe von 480 Metern Höhe durch Gesteinsmassen blockiert sei.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.