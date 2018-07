Genua (dpa) - Schwere Unwetter und Überschwemmungen haben erneut den Nordwesten Italiens heimgesucht. In Genua traten Flüsse über die Ufer, einige Stadtviertel standen nach starken Regenfällen unter Wasser. In der ligurischen Metropole sei eine Frau ums Leben gekommen, erdrückt von Autos, die das Wasser mitgerissen habe, berichtete die italienische Nachrichtenagentur Ansa. Mehrere Menschen wurden nach ersten Berichten vermisst. Erst Mitte der vergangenen Woche hatten Unwetter in Ligurien und der Toskana erhebliche Schäden angerichtet, mindestens zehn Menschen kamen um.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.