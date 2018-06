Washington (dpa) - Boxlegende Joe Frazier ist nach einem Bericht des US-Senders CNN schwer an Leberkrebs erkrankt. Der 67-jährige Ex-Weltmeister im Schwergewicht werde in einer Klinik in Philadelphia behandelt, hieß es, nachdem die Erkrankung vor knapp fünf Wochen entdeckt worden sei. Frazier hatte 1971 den «Kampf des Jahrhunderts» gegen Muhammad Ali gewonnen. Dabei war es «Smokin' Joe» gelungen, den Herausforderer in der 15. Runde mit einem linken Schwinger auszuheben. Zwei spätere Duelle gegen Ali verlor Frazier.

