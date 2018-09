Paris (dpa) - Sean Penn hat schon immer eine Schwäche für ausgefallene Rollen gezeigt. In «Cheyenne - This Must Be The Place» liefert er als alternder, depressiver, schrulliger und antriebsloser Rockstar, der auf die Suche nach dem KZ-Wächter seines Vaters geht, ein Bravourstück.

Das Vater-Sohn-Beziehungsdrama ist der erste englischsprachige Film des italienischen Regisseurs Paolo Sorrentino. Ein Roadmovie und Selbstfindungstrip mit ungewöhnlichen Figuren und schön-abstrakten Bildern. Der Film wurde dieses Jahr im Wettkampf um die Goldene Palme auf dem Festival in Cannes gezeigt.

(Cheyenne - This Must Be The Place, Italien, Frankreich, Irland, 2011, 118 Min., FSK o.A., von Paolo Sorrentino, mit Sean Penn, Frances McDormand, Heinz Lieven, David Byrne)

