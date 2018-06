Karlsruhe (dpa) - Der ehemalige Bundesliga-Torschützenkönig Jörn Andersen ist neuer Trainer des Karlsruher SC. Der badische Fußball-Zweitligist präsentierte den 48 Jahre alten Norweger als Nachfolger des vor sechs Tagen entlassenen Rainer Scharinger.

Andersen soll den KSC wieder aus der Abstiegszone nach oben führen. Der ehemalige Stürmer spielte jahrelang in der Bundesliga und verfügt in Deutschland bereits über Trainererfahrung. 2009 führte er den FSV Mainz 05 in die Bundesliga, wurde aber fünf Tage vor dem ersten Saisonspiel entlassen.