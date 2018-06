Hannover (dpa) - Nobody Teemu Pukki hat Schalke 04 nach der müden Europacup-Nullnummer vor einem weiteren Rückschlag bewahrt. Der finnische Neuzugang rettete den Gelsenkirchenern in seinem ersten Bundesligaspiel von Beginn an mit einem Doppelpack bei Hannover 96 ein 2:2 (1:1).

In einem rasanten Duell der beiden deutschen Europa-League-Vertreter trafen Kyriakos Papadopoulos per Eigentor (29. Minute) und Hannovers Torjäger vom Dienst, Mohammed Abdellaoue (59.), für die Hausherren. Mann des Spiels war aber Youngster Pukki, der den verletzten Schalke-Star Klaas-Jan Huntelaar mit seinen beiden Premieren-Treffern (26./73.) vorzüglich ersetzte.

In der Tabelle sind die Schalker ihren Status als Bayern-Verfolger Nummer eins los. Mit 22 Zählern rangiert das Team von Trainer Huub Stevens nur noch auf Platz fünf, hielt dabei aber immerhin die sechstplatzierten Hannoveraner (19 Punkte) auf Distanz. Die Niedersachsen verpassten nach dem 2:1 in der Europa League in Kopenhagen einen erneuten Comeback-Sieg. Trösten konnten sich die Gastgeber mit dem achten Heimspiel in Serie ohne Niederlage.

«Ich wollte wirklich zeigen, was ich kann», sagte Pukki. «Ich bin jetzt sehr glücklich.» Von ähnlichen Glücksgefühlen war Mirko Slomka - einer von insgesamt drei ehemaligen Schalkern bei Hannover - weit entfernt. «Ich bin nicht zufrieden», betonte der 96-Coach. «Wir hätten das Spiel gewinnen müssen. Wir haben zwei Tore aus dem Nichts zugelassen - am Ende war Schalke sogar noch die bessere Mannschaft.» Jan Schlaudraff ergänzte: «Heute war mehr drin. Wir hatten mehrere Möglichkeiten, den Sack zu zu machen. Wir müssen abgeklärter werden.»

Wie sehr Schalke-Coach Stevens seinen Schützlingen das jüngste 0:0 in der Europa League gegen Larnaca übelnahm, wurde in der Startelf deutlich, die der Coach auf sechs Positionen umstellte. Im Angriff fiel die Wahl des Niederländers überraschend auf Pukki - beim Führungstreffer schlug er sofort eiskalt zu. Nach einem Pass von Christian Fuchs umkurvte der Finne 96-Torhüter Ron-Robert Zieler und schob in seinem dritten Pflichtspiel lässig zur Führung ein.

Ein Aussetzer von Papadopoulos sorgte dafür, dass diese nur wenige Minuten hielt: Bei einer Flanke des Ex-Schalkers Christian Pander köpfte der Grieche den Ball am verdutzten Torhüter Lars Unnerstall vorbei ins Netz. Hannover war von Beginn an überlegen, hatte mehr Ballbesitz und versuchte vor allem über die linke Angriffseite mit Schlaudraff, der oft unsicheren Schalker Abwehr beizukommen. Die klarste Torchance der ersten 45 Minuten verbuchten aber die Knappen: Schon in der 2. Minute kam Benedikt Höwedes nach einem Eckball vier Meter vor dem Tor zum Abschluss, schoss den Ball aber über die Latte.

Nach der Pause war die Führung der Gastgeber nur eine logische Folge: Schalke wurde immer mehr in die eigene Hälfte gedrängt und musste schließlich den Rückstand durch Abdellaoues achtes Saisontor hinnehmen. Die Gäste taten sich im Angriff fast über die gesamte Spieldauer schwer: Raúl blieb weitgehend unsichtbar, Jefferson Farfán war mehr in der Abwehr als im Vorwärtsgang beschäftigt. Ausgerechnet in der größten Hannover-Drangphase wachte der pfeilschnelle Farfán dann doch auf und leitete mit einem Pass auf Pukki den Endstand ein.