Magdeburg (dpa) - Der Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland, Nikolaus Schneider, hat die israelischen Kriegsdrohungen gegen den Iran kritisiert. Die Art und Weise, wie die Regierung auf Gewalt als alleiniges Mittel zur Lösung von Problemen setze, sei inakzeptabel, sagte Schneider in Magdeburg. Er sprach von einem Irrweg. Die internationale Atomenergiebehörde will in dieser Woche einen neuen Bericht zum iranischen Atomprogramm vorlegen. Israel rechnet mit klaren Beweisen dafür, dass Teheran heimlich die Atombombe baut.

