Berlin (dpa) - In stundenlangen Verhandlungen suchen die Spitzen der Koalition nach einem Gesamtpaket zur Lösung ihres Steuerstreits und anderer zentraler Konflikte. Von einem Durchbruch erhoffen sich die vielfach zerstrittenen Partner, gestärkt in die zweite Hälfte der Legislaturperiode zu starten.

Am späten Sonntagnachmittag kam der Koalitionsausschuss in großer Runde im Kanzleramt in Berlin zusammen. Auch nach Vorbereitungsrunden in wechselnder Zusammensetzung war zunächst eine Einigung in der Schlüsselfrage einer Steuersenkung nicht in Sicht, hieß es in Koalitionskreisen.

Mehrere CDU-Länderchefs kündigten Widerstand gegen Steuersenkungen an. Die SPD drohte mit dem Verfassungsgericht. Zur Lösung der Steuerfrage brachten die einzelnen Seiten auch neue Vorschläge ins Spiel. «Alles ist im Fluss», hieß es in Verhandlungskreisen. Ohne Einigung bei den Steuern wurden auch die Chancen für einen Beschluss bei der Pflegereform und dem Betreuungsgeld als gering eingestuft.

Nach einem Mittagessen von Kanzlerin und CDU-Chefin Angela Merkel und den Parteivorsitzenden Philipp Rösler (FDP) und Horst Seehofer (CSU) kamen zunächst die Fraktionschefs und schließlich unter anderem auch die Generalsekretäre dazu.

Zu den diskutierten Varianten einer Entlastung kleiner und mittlerer Einkommen zählte weiterhin eine Änderung bei der Einkommensteuer gegen die kalte Progression, bei der Lohnerhöhungen durch die Steuern aufgefressen werden. Doch die SPD will solche Senkungen im Bundesrat blockieren. Hier ging es unter anderem darum, was den Ländern im Gegenzug geboten werden könne.

Finanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) und FDP-Chef Rösler hatten ein solches Modell vor zweieinhalb Wochen angekündigt - und damit neuen Streit mit Seehofer provoziert.

Außerdem stand die von der CSU favorisierte Senkung des Solidaritätszuschlags im Raum. Hiergegen gibt es aber Widerstand in den ostdeutschen Ländern. Zudem galt die Variante als weniger zielgenau. Auch eine Erhöhung des Existenzminimums und eine Senkung der Öko-Steuer galten im Vorfeld als mögliche Auswege.