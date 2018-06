Kairo/Beirut/Damaskus (dpa) - Das syrische Regime geht weiter brutal gegen die Opposition vor. Ungeachtet des Versprechens, die Gewalt rasch zu beenden, wurden am Samstag mindestens 28 Menschen getötet, berichtete der US-Sender CNN unter Berufung auf Aktivisten der Opposition.

Allein in Homs seien mindestens 23 Menschen ums Leben gekommen, die übrigen Opfer wurden aus Idlib und Hama gemeldet.

Zugleich gab es aber erste Anzeichen, dass sich die Regierung von Präsident Baschar al-Assad dem internationalen Druck beugt und erste Zusagen umsetzt. So ließ die syrische Führung nach Angaben der staatlichen Nachrichtenagentur Sana am Samstag die ersten 553 Gefangenen frei, die während der seit acht Monaten andauernden Proteste festgenommen worden waren. Es würden aber nur Personen freigelassen, an deren Händen kein Blut klebe, berichtete Sana. Die Freilassung erfolge anlässlich des am Sonntag beginnenden islamischen Opferfestes (Eid al-Adha), hieß es weiter.

Die Arabische Liga hat der syrischen Führung eine Frist von zwei Wochen eingeräumt, das Militär aus den Städten abzuziehen. Außerdem soll das Regime politische Gefangene freilassen und internationale Beobachter sowie Journalisten ins Land lassen. Weil die Regierung ihre Versprechen bisher so gut wie nie eingehalten hat, rief die Opposition für Sonntag zu einem Generalstreik auf.

Der Generalsekretär der Arabischen Liga, Nabil al-Arabi, ermahnte Syrien am Samstag erneut, die Gewalt zu beenden. Er warnte vor katastrophalen Konsequenzen für die gesamte Region, sollte der vereinbarte Plan scheitern.