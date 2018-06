Abuja (dpa) - Nach blutigen Anschlägen einer radikalislamischen Sekte hat die US-Botschaft in Nigeria vor möglichen Attacken auf Luxushotels in der Hauptstadt Abuja gewarnt. Es gebe Hinweise, dass Anhänger der Sekte Boko Haram vorhätten, Hotels und andere Ziele in Abuja anzugreifen, hieß es in der dringenden Warnung auf der Website der Botschaft. Als mögliche Ziele wurden das Nicon Luxury, das Sheraton Hotel und das Transcorp Hilton genannt. Bei einer Serie von Anschlägen auf Kirchen und die Sicherheitsbehörden waren am Wochenende Dutzende Menschen getötet worden.

