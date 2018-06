Bonn (dpa) - Der langjährige Vorsitzende der Deutschen Stiftung Denkmalschutz, Prof. Gottfried Kiesow, ist tot. Der 80-Jährige starb in der Nacht zum Montag nach schwerer Krankheit in Wiesbaden, sagte eine Sprecherin der Stiftung in Bonn.

Kiesow, der die Stiftung 1985 nach dem Vorbild des National Trust in Großbritannien mitgegründet hatte, hatte den Vorstandsvorsitz im Januar abgegeben und den Kuratoriumsvorsitz übernommen.

Im Juni war Kiesow für seinen Einsatz für den Denkmalschutz mit dem Deutschen Nationalpreis ausgezeichnet worden. Seine Nachfolgerin im Stiftungsvorsitz, Rosemarie Welken, hatte dabei Kiesows unermüdlichen persönlichen Einsatz gewürdigt. Durch ihn sei aus der privaten Stiftung eine Bürgerbewegung für Denkmalschutz geworden. Kiesow habe die Idee des Denkmalschutzes mit Leben erfüllt, hatte es in der Begründung der Preisjury geheißen. Sein Engagement habe die kulturelle Identität der Deutschen in Ost und West als Nation und Bestandteil eines vereinten Europas sichtbar gemacht.

Zum 25-jährigen Bestehen der Stiftung hatte Kiesow im vergangenen Jahr dazu aufgerufen, dem baulichen Erbe der 1950er und 1960er Jahre mehr öffentliche Aufmerksamkeit zuzuwenden und dessen Erhaltung zu unterstützen. Nach der Wende sah er in der Rettung des reichen, oftmals zerfallenen Bauerbes in den neuen Bundesländern die bis dahin größte Herausforderung für die Stiftung. Aufgabe sei es, die in die Denkmalliste der Länder aufgenommenen Bauwerke nicht primär vor dem Verfall, sondern vor dem willkürlichen Abriss zu bewahren.