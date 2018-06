Athen (dpa) - Griechenland erwartet mit Spannung den Namen seines neuen Ministerpräsidenten. Nach Rundfunkberichten sollen in Laufe des Tages der Sozialist Giorgos Papandreou und der Konservative Antonis Samaras mit ihren Mitarbeitern über die neue Regierung entscheiden. Die Gerüchte, wer neuer Premier wird, laufen zusammen auf den ehemaligen Vizepräsidenten der Europäischen Zentralbank, Lucas Papademos. Er sei auf dem Flug von den USA nach Griechenland und soll am Nachmittag in Athen eintreffen.

