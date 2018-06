Aue (dpa) - In der 2. Fußball-Bundesliga bleibt Eintracht Frankfurt bleibt ungeschlagen. Die Mannschaft von Trainer Armin Veh kam am Abend beim FC Erzgebirge Aue zu einem glücklichen 2:1-Arbeitssieg und festigte den zweiten Tabellenplatz hinter Spitzenreiter Fortuna Düsseldorf. Erwin Hoffer sorgte für die Führung der Hessen. Noch vor dem Wechsel erzielte Ronny König den Ausgleich. Nach einer Notbremse an Sebastian Rode sah der Auer Adli Lachheb in der 74. Minute die Rote Karte. Diese personelle Überlegenheit nutzte Frankfurt zum Siegtreffer durch Mohamadou Idrissou.

