Köln (SID) - Der Fußball-Bundesligist 1. FC Köln will seinen Star Lukas Podolski auch über 2013 hinaus unbedingt an sich binden. "Wir werden in Sachen Vertragsverlängerung alle Möglichkeiten nutzen, um ihn beim 1. FC Köln zu halten", sagte FC-Sportdirektor Volker Finke auf der Klub-Homepage als Reaktion auf jüngste Aussagen des Nationalspielers. Dem Pay-TV-Sender Sky hatte Podolski am vergangenen Samstag erklärt: "Ich werd mir meine Gedanken machen, mit meiner Famile, und dann wird man gucken, wohin der Weg geht." Finke kündigte an, sich bald an einen Tisch zu setzen: "Die Gespräche werden im Winter beginnen."

Volker Finke ließ keinen Zweifel am Stellenwert Podolskis für den Verein. "Lukas Podolski ist derzeit unser wichtigster Spieler. Er ist in Top-Form und kann das auch auf seine Mitspieler übertragen. Wir möchten, dass er sich hier auch weiterhin wohlfühlt", sagte Finke. Der Ex-Coach des SC Freiburg wies daraufhin, dass man seinem Topspieler in vielen Dingen entgegenkomme. "Das Spiel bei seinem alten Heimatverein in Bergheim am Wochenende ist ja nur ein Beispiel von vielen, wie stark man beim FC auf seine persönlichen Wünsche eingeht", so Finke.