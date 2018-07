Inhalt Seite 1 — Neuer Bayern-Held - «Zeichen setzen» gegen BVB Seite 2 Auf einer Seite lesen

Augsburg (dpa) - Endlich Arbeit, endlich mal Matchwinner: Uli Hoeneß bedankte sich in den Stadion-Katakomben höchstpersönlich per Handschlag bei Manuel Neuer, Trainer Jupp Heynckes und Sportdirektor Christian Nerlinger bündelten ihr Lob in einem Wort: «Weltklasse!»

Im 20. Pflichtspiel des FC Bayern war es endlich soweit, dass der Fußball-Nationaltorhüter einem nach der Pause seltsam sorglos agierenden Tabellenführer den knappen 2:1 (2:0)-Sieg beim FC Augsburg sichern musste. «Wichtig war, dass ich den Ball gehalten habe», sagte Neuer zu seiner Rettungstat gegen FCA-Stürmer Edmond Kapllani in der 83. Spielminute: «Ich hatte in dieser Situation auch Glück.»

Wer hätte gedacht, dass die großen Bayern ausgerechnet nach einem Derbysieg gegen den kleinen FC Augsburg Lobeshymnen auf ihren Torwart anstimmen müssen? «Wir wissen ja, dass er der Beste ist. Aber jetzt kann er sich endlich auch mal freuen, einen großen Teil zum Erfolg beigetragen zu haben. Heute konnte er sich mal auszeichnen, so dass es jeder gesehen hat», bemerkte Torjäger Mario Gomez. Und Präsident Hoeneß scherzte grinsend: «Jetzt hat er eine Million abgezahlt!»

22 Millionen haben die Bayern im Sommer an Schalke überwiesen, um «den besten Torwart der Liga» (FCA-Coach Jos Luhukay) nach München zu lotsen. Weil Neuer Spiele gewinnen kann - womöglich sogar Titel. Die zwei Zähler, die Deutschlands Nummer 1 am Sonntag gegen Kapllani festhielt, bescherten den Bayern einen Fünf-Punkte-Vorsprung vor dem Liga-Hit nach der Länderspielpause gegen den deutschen Meister. «Wir müssen Dortmund zu Hause schlagen, um den Vorsprung auszubauen und Zeichen zu setzen», forderte Sportdirektor Nerlinger.

«Dortmund ist der schärfste Konkurrent um die Meisterschaft. Einfach wird es sicher nicht - es wird ein Duell auf Augenhöhe», sagte der Ur-Schalker Neuer mit einigem Respekt zum Gigantentreffen mit den Schwarz-Gelben am 19. November in München. Auch dann könnte Bayerns neuer Torwart-Titan wieder gefordert sein. Denn ohne den verletzten Bastian Schweinsteiger fehlt es den Bayern gerade in der Defensive an der gewohnten Stabilität und einer klaren Führung.

In Augsburg hätte nach einer dominanten ersten Hälfte mit Toren von Gomez (15.) und Franck Ribéry (28.) Überheblichkeit fast zu mehr als dem Anschlusstor des Japaners Hajime Hosogai (59.) geführt. «Die erste Halbzeit haben wir kein Land gesehen», gestand FCA-Verteidiger Dominik Reinhardt. Doch das Comeback begeisterte die 30 660 Zuschauer im Stadion und auch den Trainer: «Ich bin stolz auf meine Jungs!» Augsburg ist Letzter, aber Luhukay kapituliert noch lange nicht: «Wir stehen auf einer Position, gegen die wir uns wehren.»

Neuer rätselte über den Leistungseinbruch des Spitzenreiters: «Vielleicht haben wir uns zu sicher gefühlt, das hätte bestraft werden können.» Auge in Auge mit Kapllani wählte er jedoch die richtige Lösung. «Da gibt es zwei Methoden als Torwart: Entweder man geht drauf oder man reagiert auf den Stürmer. Ich habe versucht, lange stehenzubleiben und dann meinen Arm lang zu machen. Das hat super geklappt.» Neuer war der Matchwinner, Kapllani der verhinderte Held: «So ein Tor muss man machen. Ich war nicht hektisch vor dem Tor - es war aber auch ein toller Reflex von Neuer», haderte der Albaner.