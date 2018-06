Hamburg (dpa) - Vor dem Jahresabschluss der deutschen Fußball-Nationalmannschaft hat Joachim Löw vor Selbstüberschätzung und übersteigerter Euphorie in Fußball-Deutschland gewarnt. Selbstzufriedenheit oder gar Größenwahn seien nicht angebracht, mahnte der Bundestrainer sein Personal und die Fans vor den beiden Testspielen am Freitag in Kiew gegen EM-Mitgastgeber Ukraine sowie vier Tage später in Hamburg gegen die Niederlande. Löw will von einem Vergleich seines Teams etwa mit den deutschen Weltmeistern von 1990 oder den Europameistern von 1972 nichts wissen.

