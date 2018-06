Berlin (dpa) - Union und FDP wollen im Zuge der geplanten Steuerentlastungen den Grundfreibetrag 2013 und 2014 um insgesamt rund 350 Euro anheben. Das teilte eine Sprecherin des Bundesfinanzministeriums in Berlin mit. Der steuerliche Grundfreibetrag würde 2014 dann bei etwa 8354 Euro liegen. Bis zu einem zu versteuernden Jahreseinkommen in dieser Höhe müssen also keine Steuern gezahlt werden. Für jeden verdienten Euro darüber ist ein schrittweise steigender Steuersatz fällig.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.