Köln (dpa) - Wolfgang Niedecken (60) geht es deutlich besser. Sein Management schrieb am Montag auf der Website des Kölschrockers: «Mit Erleichterung können wir mitteilen, dass sich Wolfgang Niedecken auf dem Weg der Besserung befindet und dass seine Genesung große Fortschritte macht.»

In einem persönlichen Statement richtete sich der BAP-Frontmann («Verdamp lang her») bereits wieder an seine Fans. «Stimmt schon, manche Schläge, die das Schicksal austeilt, sieht man nicht kommen», räumte er ein. «Und wie gut tut es dann, wenn man spürt, dass man selbst in finsteren Stunden nicht alleine ist. Ich möchte mich von ganzem Herzen für die Genesungswünsche, die aufmunternden und tröstenden Worte bedanken, die meine Familie und mich in den letzten Tagen erreicht und uns viel Kraft gegeben haben.»

Niedecken war in der vergangenen Woche plötzlich krank geworden und hatte seine Tournee, die diesen Dienstag starten sollte, verschoben.

