Köln (dpa) - BAP-Frontmann Wolfgang Niedecken geht es deutlich besser. Sein Management schrieb auf seiner Website, der Musiker befinde sich auf dem Weg der Besserung. In einem persönlichen Statement richtete sich der Sänger bereits wieder an seine Fans. Er bedanke sich von ganzem Herzen für die Genesungswünsche und die aufmunternden und tröstenden Worte. Niedecken war in der vergangenen Woche plötzlich krank geworden und hatte seine Tournee, die morgen starten sollte, verschoben.

