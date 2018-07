Steuerentlastung würde im Schnitt 20 bis 25 Euro im Monat bringen

Berlin (dpa) - Die von Schwarz-Gelb geplanten Steuerentlastungen würden den Bürgern nur relativ bringen: Ein Durchschnittsverdiener werde nach den zwei Entlastungsstufen ab 2014 um monatlich etwa 20 bis 25 Euro entlastet, teilte eine Sprecherin des Finanzministeriums mit. So soll der steuerliche Grundfreibetrag im Jahr 2013 und 2014 um insgesamt rund 350 Euro angehoben werden. ie SPD droht mit einer Blockade des schwarz-gelben Steuerkompromisses, falls es keine weiteren Zugeständnisse des Bundes für die Länder gibt.

Griechenland wartet auf neue Regierung

Athen (dpa) - Griechenland erwartet mit Spannung den Namen seines neuen Ministerpräsidenten. Nach Rundfunkberichten sollen in Laufe des Tages der Sozialist Giorgos Papandreou und der Konservative Antonis Samaras mit ihren Mitarbeitern über die neue Regierung entscheiden. Die Gerüchte, wer neuer Premier wird, laufen zusammen auf den ehemaligen Vizepräsidenten der Europäischen Zentralbank, Lucas Papademos. Er flog von den USA nach Griechenland zurück und traf am Nachmittag in Athen ein.

Berlusconi weist Spekulationen über Rücktritt zurück

Rom (dpa) - Neben Griechenland steht möglicherweise auch Italien vor einem Regierungswechsel. Ministerpräsident Silvio Berlusconi wies Gerüchte über einen Rücktritt allerdings erneut zurück. Nach einer nächtlichen Krisensitzung zog sich der Regierungschef am Morgen von Rom nach Mailand zurück. Das wird in den Medien als Atempause vor einer für morgen erwarteten Feuerprobe in der Abgeordnetenkammer gewertet. Obwohl er zur Zeit keine absolute Mehrheit im Parlament mehr hat, lehnte Berlusconi bislang einen Rücktritt konsequent ab.

Frankreich stellt neues Sparpaket vor