Italien an Finanzmärkten immer stärker unter Druck =

Frankfurt/Main (dpa) - Das hochverschuldete Euro-Land Italien gerät an den Finanzmärkten immer stärker unter Druck. Zu Wochenbeginn stieg die Rendite für zehnjährige Staatsanleihen erstmals über die Marke von 6,5 Prozent. Am Montagvormittag kletterte die Rendite kräftig um rund einen viertel Prozentpunkt auf bis zu 6,638 Prozent. Der Risikoaufschlag zu deutschen Staatsanleihen mit gleicher Laufzeit stieg damit auf einen Rekordwert von etwa 4,78 Prozentpunkten. Hohe Renditen und Risikoaufschläge gelten als Zeichen eines großen Misstrauens der Investoren.

Rösler: Bundesbank-Gold ist tabu =

Berlin/Frankfurt (dpa) - Bundeswirtschaftsminister Philipp Rösler (FDP) hat Begehrlichkeiten zum Einsatz von Bundesbank-Gold für die Euro-Rettung eine klare Absage erteilt. «Die deutschen Goldreserven müssen unantastbar bleiben. Das sage ich hier ausdrücklich als Wirtschaftsminister, als Stellvertreter der Bundeskanzlerin und auch als Parteivorsitzender der FDP», sagte Rösler am Montag im ARD- Morgenmagazin. Medienberichten zufolge gab es beim G-20-Gipfel in Cannes Forderungen, die Gold- und Währungsreserven der Euro- Notenbanken heranzuziehen, um den europäischen Rettungsschirm EFSF in der aktuellen Schuldenkrise schlagkräftiger zu machen.

Gashahn wird aufgedreht: Merkel und Medwedew eröffnen Nord Stream =

Lubmin/Moskau (dpa) - Das größte europäische Infrastrukturprojekt wird eröffnet: Der russische Präsident Dimitri Medwedew und Kanzlerin Angela Merkel (CDU) drehen am Dienstag symbolisch den Gashahn der 1200-Kilometer-Pipeline Nord Stream auf. Der Festakt nahe Lubmin findet unter strengsten Sicherheitsvorkehrungen statt, 400 Gäste werden erwartet. Nach eineinhalb Jahren Bauzeit geht zunächst der erste Strang der 7,4 Milliarden Euro teuren Trasse des Firmenkonsortiums Nord Stream in Betrieb. Mit der Röhre auf dem Meeresgrund gibt es erstmals eine direkte Gasverbindung zwischen Russland und Deutschland. Start ist der Ostsee-Hafen Wyborg nahe der finnischen Grenze, Anlandepunkt ist nahe Greifswald in Mecklenburg-Vorpommern.

Ikea wächst in Deutschland stärker als der Markt =