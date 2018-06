Las Vegas (SID) - Pius Heinz steht im Finale der World Series of Poker vor dem Gewinn des 8,7-Millionen-Dollar-Jackpots. Der 22-Jährige geht in Las Vegas als Führender in den zweiten Finaltag am Dienstag. Neben Heinz kämpfen noch der Amerikaner Ben Lamb und der Tscheche Martin Staszko um die üppige Siegprämie.

Heinz hatte sich als erster deutscher Spieler für den Finaltisch "November Nine" qualifiziert. "Ich fühle überhaupt keinen Druck. Ich freue mich einfach darüber, so weit gekommen zu sein. Was jetzt noch passiert, passiert eben", hatte er vor dem ersten Finaltag im Spielerparadies erklärt.

Der Student der Wirtschaftspsychologie hat schon vor der Finalrunde der besten Neun von 6865 Spielern 530.000 Euro sicher. Heinz war als Siebtplatzierter ins Rennen um die Millionen gegangen.