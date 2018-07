Gelsenkirchen (dpa) - Die zweite Verhandlungsrunde für die rund 75 000 Beschäftigten der Eisen-und Stahlindustrie in Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen und Bremen hat am Montag in Gelsenkirchen begonnen.

Vor Beginn der Gespräche hatten nach Angaben der IG Metall rund 800 Auszubildende demonstriert. Neben sieben Prozent mehr Geld fordert die IG Metall bei der diesjährigen Stahl-Tarifrunde auch die unbefristete Übernahme der Auszubildenden. Die Arbeitgeber haben bislang noch kein Angebot vorgelegt.

Bereits im Vorfeld der Gespräche hatte der IG Metall-Bezirksleiter NRW, Oliver Burkhard, mit möglichen Warnstreiks gedroht, falls weiterhin keine Annäherung zwischen Arbeitgebern und Gewerkschaft in Sicht sei. In diesem Fall könnte die Tarifkommission der IG Metall bei einer Sitzung in Sprockhövel bereits am Dienstag erste Aktionen beschließen.