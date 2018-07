Frankfurt/Main (dpa) - Hoffnungen auf ein Ende der Ära Berlusconi in Italien haben dem deutschen Aktienmarkt am Dienstag Auftrieb gegeben. Wie Händler Andreas Lipkow von MWB Fairtrade sagte, sind derzeit alle Augen auf Italien gerichtet.

Ein Rücktritt von Italiens Regierungschef Silvio Berlusconi werde von den Märkten geradezu herbeigesehnt. Der Dax stieg um 1,04 Prozent auf 5990 Punkte. Zuvor war er kurzzeitig auch wieder über die 6000-Punkte-Marke gestiegen. Für den MDax ging es um 0,62 Prozent auf 9088 Punkte nach oben, der TecDax rückte um 1,52 Prozent auf 700 Punkte vor.

Neben dem politischen Tauziehen in Europa, das die Märkte weiter in Schach hielt, hatten die Anleger hierzulande auch eine Vielzahl von Quartalsberichten zu bewerten. Bei der Munich Re etwa sorgte ein schwächer als erwartet ausgefallener Gewinn für leichte Kursverluste. Die Aktien der Aareal Bank legten hingegen nach etwas besser als erwartet ausgefallenen Zahlen an der MDax-Spitze um mehr als sieben Prozent zu.