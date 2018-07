Inhalt Seite 1 — Box-Welt trauert um Frazier: «Großer Champion» Seite 2 Auf einer Seite lesen

Philadelphia (dpa) - Die Großen des Box-Sports trauern um Joe Frazier. «Die Welt hat einen großen Champion verloren», sagte der ehemalige Schwergewichts-Weltmeister Muhammad Ali in einem Statement über seinen einstigen Rivalen.

«Ich werde mich immer mit Respekt und Bewunderung an Joe erinnern. Meine Sympathie gehört seiner Familie und seinen Freunden.» In den 70er Jahren hatten sich Frazier und Ali drei legendäre Kämpfe geliefert.

Frazier war am Montagabend im Alter von 67 Jahren in seinem Haus in Philadelphia im Kreise seiner Familie gestorben. Der frühere Schwergewichtsweltmeister war schwer an Leberkrebs erkrankt. Die Erkrankung war erst vor wenigen Wochen diagnostiziert worden.

«Joe Frazier war der erste Champion, den ich verfolgt und studiert habe. Ich wollte unbedingt gegen ihn kämpfen», schrieb George Foreman, ebenfalls einstiger Gegner Fraziers, auf seiner Homepage. «Sprechen Sie über Joe Louis, über Muhammad Ali, auch über mich, aber Tatsache ist: Es gibt nur einen 'Smoking Joe', 'The One and Only Joe Frazier'.»

Der aktuelle WBC-Weltmeister Vitali Klitschko ließ mitteilen: «Mein Bruder und ich sind sehr traurig über den Tod von Joe Frazier. Er war einer der ganz Großen des Schwergewichts. Seine drei Kämpfe gegen Muhammad Ali gehören zweifellos zu den Klassikern der Sportgeschichte. Als großartiger Champion und durch sein soziales Engagement hat Joe sehr viel für den Boxsport getan.»

Frazier war der jüngste Spross einer Familie mit zwölf Kindern. Er gewann als erster Schwergewichtler überhaupt zunächst die olympische Goldmedaille - 1964 in Tokio im Finale gegen Hans Huber aus Regensburg - und in der Folge den WM-Titel bei den Profis. 1990 wurde Frazier in die International Boxing Hall of Fame aufgenommen.

Seine Karriere ist eng mit dem Namen Muhammad Ali verbunden. Dreimal standen sie sich im Ring gegenüber, alle drei Kämpfe gingen in die Box-Geschichte ein. Nachdem Frazier sich am 16. Februar 1970 in New York den WM-Gürtel gegen Jimmy Ellis durch K.o. geholt hatte, verteidigte er am 8. März 1972 im New Yorker Madison Square Garden gegen Ali. Dabei war es «Smokin' Joe» gelungen, den Herausforderer in der 15. Runde mit einem linken Schwinger auszuheben und Ali seine erste Niederlage als Profi beizubringen.