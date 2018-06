München (SID) - Jakob Koelliker will gleich bei seiner Premiere als Eishockey-Bundestrainer in die Fußstapfen seines erfolgreichen Vorgängers Uwe Krupp treten. Der Schweizer strebt beim am Freitag beginnenden Deutschland-Cup in München den Titel-Hattrick für die deutsche Nationalmannschaft an. "Wir wollen das Turnier gewinnnen", sagte Koelliker auf einer Pressekonferenz am Dienstag in München: "Wir machen uns selbst Druck, aber das brauchen wir auch. Ohne Druck ist alles nichts."

Für Koelliker dient das Turnier, das der WM-Siebte Deutschland unter Krupp 2009 und 2010 gewonnen hatte, aber auch dem gegenseitigen Kennenlernen. Der Schweizer war im Juni auf den zu den Kölner Haien gewechselten Krupp gefolgt und hatte sein Team bislang nur im Rahmen eines Sommerlehrgangs getroffen. Am Freitag trifft Deutschland zunächst auf die Schweiz (20.00 Uhr), am Samstag auf die Slowakei (14.30 Uhr) und zum Abschluss am Sonntag auf die USA (17.15 Uhr/alle Spiele live bei Sport1).

"Eishockey bleibt Eishockey. Alle wollen kein Tor kassieren und zehn schießen", sagte Koelliker zu seiner Spielphilosophie: "Am Schluss zählen Kleinigkeiten. Wir wollen uns beim Deutschland-Cup gut präsentieren und eine kämpferische Truppe aufs Eis schicken."

Koelliker räumte ein, dass er beim Sommerlehrgang "erstaunt" gewesen sei, wie viele Spieler ihm gesagt hätten, dass sie in ihren jeweiligen DEL-Klubs nur in den dritten oder vierten Reihen zum Einsatz kämen. "Das machte mir Bauchschmerzen", sagte der 58-Jährige. Nachdem er in den letzten Wochen die DEL intensiv verfolgt habe, sei er aber inzwischen beruhigt. "Viele Spieler haben eine gute Rolle in ihren Vereinen, sie haben sich hochgearbeitet. Das ist sehr erfreulich", sagte Koelliker: "Ich wünsche mir zwar mehr deutsche Spieler in der DEL, aber die, die es schaffen, sind top."