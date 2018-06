Köln (dpa) - Der Billigstromanbieter Teldafax ist nach Angaben des Insolvenzverwalters durch die alleinige Ausrichtung des Geschäfts auf Kundengewinnung in die Pleite geschlittert.

«Es kam nicht darauf an, ob man Gewinn oder Verlust macht, sondern es ging darum, möglichst viele Kunden zu gewinnen», sagte der Insolvenzverwalter Biner Bähr am Dienstag auf der Gläubigerversammlung in Köln.

Hierdurch habe sich das Unternehmen für potenzielle Investoren interessant machen wollen. Vor rund 100 Gläubigern in Köln sprach Bähr von «chaotischen Verhältnissen», die er bei Teldafax vorgefunden habe, nachdem er Mitte 2011 vom Amtsgericht Bonn zum vorläufigen Insolvenzverwalter bestellt worden war. Teldafax sei hoch defizitär gewesen, eine Fortführung sei nicht möglich gewesen.

Bähr wollte nicht ausschließen, dass sich die gesamten Schulden des Unternehmens auf ein Volumen von 500 Millionen Euro belaufen, bei einem Vermögen von derzeit knapp 7 Millionen. Es würden aber noch Haftungsansprüche geprüft. Bähr rechnet nicht vor 2017 mit einem Abschluss des Verfahrens, das gemessen an der Anzahl der Gläubiger das größte in der deutschen Wirtschaftsgeschichte ist. Insgesamt sind mehr als 700 000 von der Zahlungsunfähigkeit betroffen, die meisten davon ehemalige Strom- und Gaskunden des Troisdorfer Unternehmens.

Bei der Versammlung der Gläubiger waren aber weit weniger Menschen ins Staatenhaus am Kölner Rheinpark gekommen als erwartet. Bähr berichtete ausführlich über die Entwicklung des Unternehmens in den vergangenen Jahren. Nach seinen Ermittlungen sei der Energiedienstleister bereits Mitte 2009 insolvenzreif gewesen. Aufrechterhalten worden seien die Geschäfte in den folgenden Jahren nur durch fortlaufende Vorauszahlungen der Kunden. Anfang 2011 sei das System endgültig kollabiert, als die letzten Banken das Lastschriftverfahren gekündigt hätten.

